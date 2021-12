Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Buchautorin Jekic über ihr Buch zum Senioren-Musizieren

Musikgespräch

SWR2-Redakteur Günter Huesmann über sein Jazz-Highlight 2021

Musikthema

Chorfilme













Sophie-Carmen Eckhardt-Gramatté:

Ein wenig Musik

Thomas Albertus Irnberger (Violine)

David Geringas ((Violoncello)

Barbara Moser (Klavier)

Antônio Carlos Jobim:

Corcovado

Stacey Kent

Quatuor Ebène

Edward Elgar:

The wand of youth. Suite für Orchester Nr. 2, op. 1b

Orchestra of the Welsh National Opera

Leitung: Charles Mackerras

Barbara Strozzi:

Che si può fare. Aria a voce sola), aus: Arie a voce sola, op. 8

Ensemble Oni Wytars

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Elias, Hebe deine Augen auf zu den Bergen Motette für 3 Frauenstimmen a cappella

Kammerchor Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Johannes Petzold:

Die Nacht ist vorgedrungen - für Vokalensemble a cappella

Orpheus Vokalensemble

Amy Beach:

Klaviertrio a-Moll, op. 150

Monte Piano Trio

Josef Grät:

Choral (Tauet, Himmel, den Gerechten)

Kinderchor der Staatstheater Stuttgart

Johann Sebastian Bach:

Konzert a-Moll, BWV 1065

The Wave Quartet

L'Orfeo Barockorchester

Leitung: Michi Gaigg

Chris Speed:

Pitta

Pachora

Traditional

Macht hoch die Tür. Weihnachtslied. Bearbeitet für 2 Soprane, Chor und Orchester

Regula Mühlemann (Sopran)

Sonya Yoncheva (Sopran)

Dresdner Kammerchor

Staatskapelle Dresden

Leitung: Andrés Orozco-Estrada