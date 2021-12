Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikthema

Steven Spielbergs Neuverfilmung der "West Side Story"

Musikthema

Das Orchesters OpusXX

Musikthema

Posaunenchor-Kurrende in Stuttgart

Musikmarkt

Christoph Bertrand: Vertigo



Dora Pejačević:

Vier Stücke für Klavier, op. 32 Nr. 2: Libelle

Natasa Veljkovic (Klavier)

John Williams:

E.T., The Flying Theme

Boston Pops Orchestra

Leitung: John Williams

Leonard Bernstein:

West Side Story, Suite für Violine und Orchester

Joshua Bell (Violine)

Philharmonia Orchestra

Leitung: David Zinman

Max Reger:

4 Choralvorspiele für Orgel

Bernhard Buttmann (Orgel)

N. N., Max Reger:

12 deutsche geistliche Gesänge, Es kommt ein Schiff geladen (Nr. 2)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Martina Batič

Florence Price:

Sinfonie Nr. 1 e-Moll, 4. Satz: Finale

Philadelphia Orchestra

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Dora Pejačević:

Klaviersonate b-Moll, op. 36

Kyra Steckeweh (Klavier)

Traditional:

O Heiland, reiß die Himmel auf

Daniel Behle (Tenor)

Oliver Schnyder Trio

John Powell:

The Bourne identity. Main theme

Kian Soltani (Violoncello)

Traditional:

The little swallow

Katie Melua (voc)

Gori Women's Choir

Mykola Leontowytsch:

Carol of the bells

Philharmonischer Kinderchor Dresden

Leitung: Gunter Berger

Christophe Bertrand:

Ayas. Fanfare

WDR Sinfonieorchester Köln

Leitung: Emilio Pomàrico

Erich Wolfgang Korngold:

Glück, das mir verblieb, Die tote Stadt. Operette

Jonas Kaufmann (Tenor)

Julia Kleiter (Sopran)

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Jochen Rieder