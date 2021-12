Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

Tadeusz Matacz:50 Jahre John Cranko Schule in Stuttgart

Musikthema

Brüggemanns Brief an den Weihnachtsmann

Musikmarkt

The Hague String Trio: Celebrating Women!



Claudio Monteverdi:

L'Incoronazione di Poppea, Pur ti miro, pur ti godo, 3. Akt

Suzie LeBlanc (Sopran)

Derek Lee Ragin (Countertenor)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Thomas Hengelbrock

Peter Tschaikowsky:

Nussknacker-Suite für Orchester, op. 71a bearbeitet für 2 Klaviere

Martha Argerich (Klavier)

Mirabela Dina (Klavier)

William Byrd:

Lullaby 'My sweet little baby'

The Gesualdo Six

Leitung: Owain Park

Samuel Barber:

Die Natali. Chorale Preludes for Christmas, op. 37

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Marin Alsop

Emmy Frensel Wegener:

Suite für Violine, Viola und Violoncello

The Hague String Trio

Anton Fils:

Sinfonie Es-Dur

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington

Traditional:

O Tannenbaum, du trägst ein' grünen Zweig

Daniel Behle (Tenor)

Oliver Schnyder Trio

John Adams:

Short ride in a fast machine für Orchester

San Francisco Symphony Orchestra

Leitung: Michael Tilson Thomas

Georg Friedrich Händel:

Konzert für Orgel und Orchester F-Dur, HWV 293

Simon Preston (Orgel)

English Concert

Leitung: Trevor Pinnock