Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Jüdische Musik: Der Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov über unerhörte Vielfalt

Musikthema

Score Snacks: Der Clown und das Cello im Film "Joker"

Musikthema

Mit Musik zum Mond



Edward Elgar:

"Fairies and giants" aus "The wand of youth" op. 1a

Orchestra of the Welsh National Opera

Leitung: Charles Mackerras

Avraham Goldfaden:

"Rojhinkes mit Mandlen"

Mandy Patinkin (Gesang)

und Ensemble

Leitung: Eric Stern

Mark Warshawsky:

Oyfn pripetshik

Mandy Patinkin (Gesang)

und Ensemble

Leitung: Eric Stern

Jakob Schönberg:

Klavierquartett. In einem Satz

Frank Reinecke (Violine)

Stefan Fehlandt (Viola)

Stephan Forck (Violoncello)

Jascha Nemtsov (Klavier)

Harold Arlen:

"It's only a paper moon"

Oscar Peterson (Klavier)

Herb Ellis (Gitarre)

Ray Brown (Bass)

Ralph Vaughan Williams:

Serenade to Music für 16 Soli und Orchester

Felicity Lott, Lisa Milne, Rosa Mannion, Yvonne Kenny, Diana Montague (Sopran)

Ann Murray, Della Jones (Mezzosopran)

Catherine Wyn-Rogers (Alt)

Anthony Rolfe Johnson, John Mark Ainsley, Toby Spence (Tenor)

Tim Robinson, Stephen Roberts, Robert Lloyd (Bass)

Christopher Maltman, Michael George (Bariton)

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Roger Norrington

Kaija Saariaho:

Ouvertüre zur Oper "L'amour de loin"

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Kent Nagano

Maurice Ravel:

Klaviertrio a-Moll

Trio Wanderer

Paul Juon:

"Märchen" op. 8

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Fanny Hensel:

"Zauberkreis", Bearbeitung

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Margarete Schweikert:

"Märchenstunde", Bearbeitung

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Edward MacDowell:

"Sung outside the prince's door" aus "Forgotten fairy tales"

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Hildur Gudnadóttir:

Opaque

Hildur Gudnadóttir (Violoncello, Electronics)

Arvo Pärt:

"Mein Weg" für 14 Streicher und Schlagzeug

Tallinn Chamber Orchestra

Leitung: Tonu Kaljuste