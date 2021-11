Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Kerstin Gebel



Musikthema

I am singing in the rain: Schlechtes Wetter in der Musik

Musikthema

Perspektive Musikstudium: An der Musikhochschule Mainz

CD-Tipp

Bilder einer Ausstellung - Alexander Krichel



Richard Rodgers:

Swingin' In november

Benny Carter and his orchestra

Leitung: Benny Carter

Ástor Piazzolla:

Libertango

12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Ludwig van Beethoven:

aus: Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92, 3. Satz: Presto

Berliner Philharmoniker

Leitung: Kirill Petrenko

Olga Neuwirth:

Laki. Für Trompete solo, revidierte Fassung 2016

Simon Höfele (Trompete)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Violinkonzert d-Moll (Allegro molto)

Alina Ibragimova (Violine)

Leitung: Vladimir Jurowski

Stephanie Wagner:

Salsa Torcida

Stephanie Wagners Quinsch

George Enescu:

Suite Nr. 2 D-Dur, op. 10

Alexander Krichel (Klavier)

Franz Lehár:

Gold und Silber, Walzer für Orchester, op. 79

SWR Symphonieorchester

Leitung: Manfred Honeck

Ack van Rooyen:

Autumn Bugle

Ack van Rooyen (Flügelhorn)

SWR Big Band

Leitung: Klaus Graf