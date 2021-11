Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Bernhard Kerres über "Career Center" und Lehrplanangebote an Musikhochschulen zur Arbeitszukunft

Musikthema

Queere Inszenierung an der Mailänder Scala in "La Calisto"

Musikthema

Barenboim kehrt an die Mailänder Scala zurück

Buch-Tipp

Venedig - Wintertage in der Serenissima von Wolfgang Salomon



Leonard Disselhorst:

Copenhagen

vision string quartet

Marie Jaëll:

Sept pièces faciles, Nr. 1 bis Nr. 4

Cora Irsen

Alexander Skrjabin:

Romanze

Maximilian Hornung (Violoncello)

Milana Chernyavska (Klavier)

Franz Berwald:

Septett B-Dur

Consortium Classicum

Wolfgang Amadeus Mozart:

Apollo et Hyacinthus, Sinfonia D-Dur KV 38

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

Igor Frolov:

Spanische Fantasie

Nicolas Koeckert (Violine)

Kristina Miller (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Violinkonzert f-Moll op. 8 Nr. 4, "Der Winter", Bearbeitung

Richard Galliano (Akkordeon)

Jean-Marc Phillips-Varjabédian (Violine)

Sébastien Surel (Violine)

Jean-Marc Apap (Viola)

Eric Levionnois (Violoncello)

Stéphane Logerot (Kontrabass)

Benedetto Marcello:

Ciaconna für Melodieinstrument und Basso continuo

Austrian Baroque Company

Sophie Menter

Konzert im ungarischen Stil

Leslie Howard (Klavier)

Budapester Symphoniker

Leitung: Karl Anton Rickenbacher

Ary Barroso:

Aquarela do brasil

Daniel Barenboim und Ensemble

Vincenzo Bellini:

"La Sonnambula", "Kavatine der Amina (1. Akt)

Maria Callas (Sopran)

Orchester der Mailänder Scala

Leitung: Antonino Votto

Maria Szymanowska-Wolowska:

Etüde Presto E-Dur

Magdalena Lisak (Klavier)