Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikthema

Forschungsstelle zur Unterhaltungsmusik in Mainz

Musikthema

Musikapps

Song des Monats

Herbst



Franz Grothe:

"Ich zähl' mir's an den Knöpfen ab"

Evelyn Künneke (Gesang)

Orchester Kurt Edelhagen

Leitung: Kurt Edelhagen

Eduard Künneke:

"Knospen und Blüten" aus "Das Blumenwunder", Suite für Orchester Nr. 1 op. 20

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola

Max Hansen:

"War'n Sie schon mal in mich verliebt?"

Max Hansen (Gesang)

Paul Godwin's Jazz Symphoniker

Leitung: Paul Godwin

Joseph Haydn:

"Der Herbst" aus dem Oratorium "Die Jahreszeiten"

Dietrich Henschel (Bass)

Marlis Petersen (Sopran)

Werner Güra (Tenor)

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs

Traditional:

"Trong co'm"

Lao Xao Trio

Igor Strawinsky:

Scherzo fantastique für Orchester op. 3

St. Petersburger Philharmoniker

Leitung: Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach:

Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur BWV 1046a

Akademie für Alte Musik Berlin

Giacomo Puccini:

"O soave fanciulla", Duett aus dem 1. Akt der Oper "La Bohème"

Anna Netrebko (Mimi)

Piotr Beczala (Rodolfo)

Metropolitan Opera Orchestra New York

Leitung: Marco Armiliato

Federico Mompou:

"Scènes d'enfants", Bearbeitung für Orchester

Orquestra de Cambra teatre Lliure

Leitung: Josep Pons

Jean Françaix:

"Le gay Paris" für Trompete und 9 Bläser

Carole Dawn Reinhart (Trompete)

Bläser-Ensemble Mainz

Leitung: Klaus Rainer Schöll