Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Axel Brüggemann über seinen Film "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt"

Musikthema

Zum Gedenken an die Opfer des NSU: Das Oratorium "Manifesto" von Marc Sinan

Glosse

Gordon Kampe: Lob der Jugend - und alte Zöpfe

CD-Tipp

Der Sänger Michael Spyres stellt sich vor als "Baritenor"



Leonard Bernstein:

"Somewhere" aus dem Musical "West Side Story"

Jan Vogler (Violoncello)

Bill Murray (Gesang)

Kammerorchester

Franz Liszt, Richard Wagner:

"Feierlicher Marsch zum Heiligen Gral" aus der Oper "Parsifal",

Transkription für Klavier

Igor Levit (Klavier)

Richard Wagner:

"Einzug der Götter nach Walhall" aus "Das Rheingold"

Waldemar Kmentt (Froh)

George London (Wotan)

Kirsten Flagstad (Fricka)

Set Svanholm (Loge)

Oda Balsborg (Woglinde)

Hetty Plümacher (Wellgunde)

Ira Malaniuk (Floßhilde)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Georg Solti

John Lennon, Paul McCartney:

"When I'm sixty-four"

The King's Singers

Jean Sibelius:

"Schwanenweiß", Konzertsuite für Orchester op. 54

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Neeme Järvi

Marc Sinan, Oğuz Büyükberber:

"upon nothingness, white"

Marc Sinan (Elektrikgitarre, Elektronik)

Oğuz Büyükberber (Klarinette, Elektronik)

Georg Philipp Telemann:

Quartett G-Dur TWV 43:G1, "Pariser Quartett Nr. 1

Nevermind

John Lennon, Paul McCartney:

"Being for the benefit of Mr. Kite!", Bearbeitung

Asya Fateyeva (Tenorsaxofon)

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Gioachino Rossini:

5 Stücke für Klavier aus " Quelques riens pour album"

Bruno Mezzena (Klavier)

Gioachino Rossini:

Ouvertüre zur Oper "Der Barbier von Sevilla"

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leitung: Neville Marriner