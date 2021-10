Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Martin Hagen



Musikgespräch

SWR2 blickt zurück auf 100 Jahre Donaueschinger Musiktage

Musikthema

100 Jahre Donaueschinger Musiktage in Splitten und Bruchstücken

Musikthema

Donaueschingen Greatest Hits #4: Georg Friedrich Haas: "limited approximations"

Musikthema

Der Pianist Evgeny Kissin zu Gast in SWR2 Zur Person



Conradin Kreutzer:

Ouvertüre zur Romantischen Oper "Das Nachtlager in Granada"

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Grzegorz Nowak

Georg Friedrich Händel:

Ausschnitte aus Orchestersuiten zur "Wassermusik"

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall

Claude Debussy:

Sonate für Flöte, Viola und Harfe

Ensemble Weingartner Musiktage

Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate Es-Dur op. 81a ("Les Adieux")

Jewgeni Kissin (Klavier)

Modest Mussorgskij:

"Oh Himmel! Luft! Licht her! - Leb wohl, mein Sohn, ich sterb"e, aus: Boris Godunow, Oper in einem Prolog und 4 Akten

René Pape (Bass)

Carl-Johann Winkler (Knabensopran)

Staatsopernchor Dresden

Staatskapelle Dresden

Leitung: Sebastian Weigle