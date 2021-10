Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Musikgespräch

Karl-Heinz Steffens als GMD an der Prager Staatsoper

Musikthema

Donaueschingen Greatest Hits #3: Brian Ferneyhough: Time and Motion Study II. Für Violoncello und Live-Elektronik

CD-Tipp

Bachs "Die Kunst der Fuge" mit Filippo Gorini



Carl Maria von Weber:

Oberon, Ouvertüre

The Philharmonia

Leitung: Neeme Järvi

Alexander von Zemlinsky:

Der 23. Psalm für gemischten Chor und Orchester, op. 14

Chor der Slowakischen Philharmonie Bratislava

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Michael Gielen

Georg Philipp Telemann:

Trio für Violine, Oboe und Basso continuo g-Moll, TWV 42:g5

Il Gardellino

Franz Schubert:

Der Wanderer, op. 4 Nr. 1

Andrè Schuen (Bariton)

Daniel Heide (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Contrapunctus 1. Bearbeitet für Bandoneon, Violine und Kontrabass

Per Arne Glorvigen Trio

Johann Sebastian Bach:

Contrapunctus 12 - rectus. Bearbeitet für Bandoneon, Violine und Kontrabass

Per Arne Glorvigen Trio

Johann Sebastian Bach:

Contrapunctus 13 - rectus. Bearbeitet für Bandoneon, Violine und Kontrabass

Per Arne Glorvigen Trio

Johann Sebastian Bach:

Contrapunctus 13 - inversus. Bearbeitet für Bandoneon, Violine und Kontrabass

Per Arne Glorvigen Trio

Wilhelm Friedemann Bach:

Sinfonie B-Dur

Berliner Barock Solisten

Leitung: Reinhard Goebel

Paul Hindemith:

Musikalisches Blumengärtlein und Leÿptziger Allerleÿ. 9 Stücke für Klarinette und Kontrabaß

Davide Bandieri (Klarinette)

Marc-Antoine Bonanomi (Kontrabass)

Amy Beach:

Romance für Violine und Klavier

Roger Coull (Violine)

Clélia Iruzun (Klavier)

William Bolcom:

Knockout: a rag

Spencer Myer (Klavier)