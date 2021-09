Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Michael Rebhahn



Musikgespräch

Zum 100. Todestag von Engelbert Humperdinck: Im Gespräch mit Matthias Corvin

Musikthema

Keine Scheu vor Grenzüberschreitungen: Der Cellist Johannes Moser

Musikthema

Musiker*innen spielen und komponieren gegen den Klimawandel an

SWR2 Song des Monats

Lars Reichow: Die Entscheidungskönigin



Wolfgang Rihm:

Kleiner Walzer für Klarinette, Violoncello und Klavier zu vier Händen

Andreas Staier (Klavier)

Trio Catch

Engelbert Humperdinck:

Tanger - Eine Nacht im Mohrencafé, aus: Maurische Rhapsodie für Orchester

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Leif Segerstam

Johannes Brahms:

Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier a-Moll op. 114

Trio Catch

Harald Kloser:

The human spirit, aus: The day after tomorrow

Carmel Echols (Gesang)

Hollywood Studio Symphony

Leitung: Blake Neely

Alma Maria Mahler-Werfel:

Fünf Lieder für Singstimme und Klavier, bearbeitet für Orchester

Lilli Paasikivi (Mezzosopran)

Philharmonisches Orchester Tampere

Leitung: Jorma Panula

Frédéric Chopin:

Barcarolle für Klavier Fis-Dur op. 60

Marc-André Hamelin (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester A-Dur op. 33 ("Rokoko-Variationen")

Johannes Moser (Violoncello)

Orchestre de la Suisse Romande

Leitung: Andrew Manze

Walter Donaldson:

My baby just cares for me, aus: Whoopee (Musical, 1928)

Nina Simone (Gesang, Klavier)

Ensemble