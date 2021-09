Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Meret Forster über den ARD Musikwettbewerb und seine Preisträger*innen

Buch-Tipp

Martin Lücke: Lexikon der Musikberufe

Brüggemanns Klassikwoche

Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl



Camille Saint-Saëns:

"Der Schwan" aus "Der Karneval der Tiere", Bearbeitung

Clara Rockmore (Theremin)

Nadia Reisenberg (Klavier)

Carl Maria von Weber:

Concertino für Klarinette und Orchester Es-Dur op. 26

Sebastian Manz (Klarinette)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Antonio Méndez

Astor Piazzolla:

Libertango

Richard Héry (Schlagzeug)

Quatuor Ebène

Richard Wagner:

Vorspiel zum 1. Aufzug aus "Die Meistersinger von Nürnberg"

The Philadelphia Orchestra

Leitung: Christian Thielemann

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert D-Dur KV 537, "Krönungs-Konzert"

Friedrich Gulda (Klavier)

Concertgebouw Orchester Amsterdam

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Aaron Copland:

"Going to heaven" aus "Eight poems of Emily Dickinson"

Measha Brueggergosman (Sopran)

Manitoba Chamber Orchestra

Leitung: Roy Goodman

Traditional:

"Woke up this Morning"

Measha Brueggergosman (Sopran)

Alexander Shelley (Klavier)

François Couperin:

Suite für Viola da gamba und Basso continuo Nr. 2 A-Dur

Lorenz Duftschmid, Ulrike Becker (Viola da gamba)

Andreas Pilger, Ulrike Fischer (Violone)

Bob van Asperen (Cembalo)

Anonym.:

"Autumn moon over the still lake"

The Silk String Quartet