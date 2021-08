Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

Der Pianist Florian Uhlig über die Gesamteinspielung der Soloklavierwerke Schumanns

Musikthema

Das "Bayreuth Baroque": Max Emanuel Cencic mit einer CD-Aufnahme in Athen

SWR2 Song des Monats

Lars Reichow: Peter kann nicht gut allein sein



Ralph Vaughan Williams:

Fantasia on Greensleeves , Harfe und 2 Flöten, für Streichorchester, Harfe und 2 Flöten

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Andrew Davis

Robert Schumann:

Imrompus über ein Thema von Clara Wieck

Robert Schumann:

Klaviersonate C-Dur, op. 118 Nr. 3

Florian Uhlig (Klavier)

Clara Schumann:

3 Romanzen für Violine und Klavier, op. 22

Elena Urioste (Violine)

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Suite für drei Oboen, drei Trompeten, Pauke, Streicher und Generalbass Nr. 4 D-Dur, BMV 1069

La Petite Bande

Carl August Nielsen:

aus: Helios. Ballett, op. 17 FS 32, Ouvertüre für Orchester

Danish National Symphony Orchestra / DR

Leitung: Thomas Dausgaard

Nicola Antonio Porpora:

aus: Carlo il Calvo. Dramma per musica in 3 Akten, Arie des Lottario

Max Emanuel Cenčić (Lottario)

Armonia Atenea

Leitung: George Petrou

Tōru Takemitsu:

Air für Flöte solo

Emmanuel Pahud (Flöte)

Siegfried Matthus:

2 Nachtlieder

Elisabeth Ebert (Sopran)

Rudolf Dunckel (Klavier)

Elmer Bernstein:

Magificent Seven, Suite aus: The Magnificent Seven

21st Century Symphony Orchestra

Leitung: Ludwig Wicki