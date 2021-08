In einem durchschnittlichen Kino kann eine Leinwand schnell mal 15 Meter lang sein. In Karlsruhe gibt es seit Mittwoch, 18. August Kino auf über 150 Metern Breite. Die Karlsruher Schlosslichtspiele haben begonnen. Das Motto lautet in diesem Jahr „Das Leben in die Hand nehmen!“ und zum ersten Mal ist auch ein Projekt der Musikinformatik der Hochschule für Musik Karlsruhe mit dabei. mehr...