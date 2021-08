Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Große Experimente beim Camp-Musikfestival

Musikthema

Ein Universalkünstler: Jordi Savall zum 80.

Musikmarkt

Anke Helfrich - Jazzpianistin (Wiederholung von SWR2 am Samstagnachmittag)



Brian Wilson:

"Good Vibrations" (Fassung Alexandre Tharaud)

Alexandre Tharaud (Klavier)

Cole Porter:

"Your' re the top" aus "Anything goes"

Mitzi Gaynor (Gesang)

Bing Crosby (Gesang)

Friedemann Dähn:

Last order

Friedemann Dähn (electronic Cello)

Marin Marais:

"La Reveuse"

Rolf Lislevand (Theorbe)

Jordi Savall (Bassgambe)

Pierre Hantaï (Cembalo)

Anonym:

"Ya Mariam el bekr" (Jungfrau Maria)

Oumeima El Khalil (Singstimme)

Hesperion XXI

Leitung: Jordi Savall

Francis Poulenc:

Oboensonate

Philippe Tondre (Oboe)

Danae Dörken (Klavier)

Jacques Brel:

"Voir un ami pleurer" aus "Vilebrequin"

Jacques Brel (Gesang)

und Orchester

Leitung: François Rauber

Frédéric Chopin:

Mazurka a-Moll aus op. 68

Grigorij Sokolow (Klavier)

Richard Strauss:

"Metamorphosen"

SWR Symphonieorchester

Leitung: Manfred Honeck

Francesco Paolo Tosti:

"A vucchella"

Enrico Caruso (Tenor)

Ein Orchester

Kurt Weill:

"My ship" aus dem Musical "Lady in the Dark"

Anke Helfrich Trio

Anouar Brahem:

"Été Andalous"

Anouar Brahem (Oud)

François Couturier (Klavier)

Jean-Louis Matinier (Akkordeon)