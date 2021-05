Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Michael Rebhahn



Musikgespräch

Der israelische Komponist Tzvi Avni und seine Sicht auf den Nahostkonflikt

Musikthema

Bundeswettbewerb "Jugend Musiziert" findet digital statt

Musikthema

Die marokkanische Sängerin und Songschreiberin Oum



Dmitrij Schostakowitsch:

Suite für Varieté-Orchester, Walzer Nr. 2

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Tzvi Avni:

One to one. 5 Miniaturen für Klavier, (1) Nocturne at the Gaza Shore, (2) Toccata

Kolja Lessing (Klavier)

Clara Schumann, Clara Schumann:

Klavierkonzert a-Moll, op. 7

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Holly Mathieson

Giovanni Battista Pergolesi:

Salve Regina, für Sopran und Streicher c-Moll

Emma Kirkby (Sopran)

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

Richard Wagner:

Siegfried-Idyll für kleines Orchester, WWV 103

Ensemble Modern

Leitung: Peter Eötvös

Toshio Hosokawa

Small Chant

Lucas Fels (Cello)

Johann Sebastian Bach:

Goldberg-Varationen, BWV 988, Nr. 1-7, bearbeitet für Streichtrio von Dimitri Sitkovetsky

Julian Rachlin (Violine)

Nobuko Imai (Viola)

Mischa Maisky (Violoncello)

Getz/Gilberto

Doralice