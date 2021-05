Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Musikgespräch

Tanja Tetzlaff über ihr Glenn Gould - Fellowship

Musikthema

Eine neue Bach-Kantaten App

Musikthema

Gordon Kampe über seine Opernliebe



Reinhold Glière:

Konzert-Walzer für Orchester, op. 90

BBC Philharmonic

Leitung: Wassilij Sinaiskij

Johann Sebastian Bach:

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 "Goldberg-Variationen"

Glenn Gould (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 "Goldberg-Variationen",

Glenn Gould (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 "Goldberg-Variationen"

Glenn Gould (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 "Goldberg-Variationen"

Glenn Gould (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 "Goldberg-Variationen"

Glenn Gould (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 "Goldberg-Variationen"

Glenn Gould (Klavier)

Jean Sibelius:

aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello d-Moll, op. 56 "Voces intimae", 1. Satz: Andante - Allegro molto moderato

Tetzlaff Quartett

Michael Nyman:

Where the bee dances. Konzert für Saxophon und Orchester

Jan Schulte-Bunert

Neue Philharmonie Westfalen

Leitung: Heiko Mathias Förster

Johann Sebastian Bach:

Auf Christi Himmelfahrt allein. Kantate am Feste der Himmelfahrt Christi für Alt, Tenor, Baß, Chor und Orchester, BWV 128

Robin Blaze (Countertenor)

Makoto Sakurada (Tenor)

Peter Kooij (Bass)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

Igor Strawinsky:

L'oiseau de feu. Ballettsuite. Bearbeitet für Klavier

Daniil Trifonov (Klavier)

Jaques Offenbach:

Orpheus in der Unterwelt: Ouvertüre

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola

Giuseppe Verdi:

aus: La Traviata. Oper in 3 Akten (Die GefalleneDen Tag vergesse ich niemals), Un dì, felice, eterea. Duett Alfred - Violetta

Giuseppe Di Stefano (Tenor)

Maria Callas (Sopran)

Coro del Teatro alla Scala

Orchester der Mailänder Scala

Leitung: Carlo Maria Giulini

Luigi Boccherini:

Sinfonie D-Dur, G 521 (op. 43)

Stuttgarter Kammerorchester

Leitung: Johannes Goritzki

Marcelo Nisinman:

Alberto's Tango. Für Bandoneon, Gitarre und Kontrabass

Marcelo Nisinman Trio