Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Marcel Kanapke über eine virtuelle Schüleroper

Musikthema

Quo vadis Stuttgart #3: Kulturmotoren

Musikthema

Brunkes Verkehrende Welt #5



Nikolaj Rimskij-Korsakow:

Dubinushka op. 62

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Efrem Kurtz

Michael McGlynn:

Innisfree

Katie McMahon (vocal)

Anúna

George Butterworth:

The Banks of Green Willow, Idyll

London Symphony Orchestra

Leitung: Richard Hickox

N. N.:

The dromer

Danish String Quartet

Julius Benedict:

Klavierkonzert c-Moll, op. 45

Howard Shelley (Klavier)

Tasmanian Symphony Orchestra

Leitung: Howard Shelley

Isabella Leonarda:

Sonata Nr. 7 a tre

Concerto Soave

Ethel Smyth:

"The Wreckers", Prelude On the Cliffs of Cornwall

BBC Northern Symphony Orchestra

Leitung: Odaline de la Martinez

Lili Boulanger:

"Vous m'avez regardé avec toute votre âme", Lied

Katharina Konradi (Sopran)

Gerold Huber (Klavier)

Johann Strauß Sohn:

"Die Tänzerin Fanny Elßle", Lied der Fanny (2. Akt)

Katharina Konradi (Sopran)

Balthasar-Neumann-Ensemble

Leitung: Thomas Hengelbrock

Antonio Vivaldi:

Konzert für Laute, 2 Violinen und Basso continuo D-Dur RV 93

Avi Avital (Mandoline)

Venice Baroque Orchestra