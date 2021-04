Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Kirill Serebrennikow inszeniert Wagners "Parsifal" an der Wiener Staatsoper

Quo vadis, Stuttgart?

#1 Die Vokal- und Amateurmusik-Szene

Musikthema

Lemberg, Lviv, Lwow - Ein musikalischer Streifzug durch die Hauptstadt Galiziens und seine Umgebung



Claudio Monteverdi:

Sinfonie und Moresca aus "L'Orfeo"

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Claudio Monteverdi:

"Si dolce è il tormento"

Rhiannon Giddens

Francesco Turrisi

Traditional:

"I shall not be moved"

Rhiannon Giddens

Francesco Turrisi

Richard Wagner:

Vorspiel zu "Parsifal"

The Philadelphia Orchestra

Leitung: Christian Thielemann

Gabriel Fauré:

"Les Berceaux" op. 23, Nr. 1,

bearbeitet für vierstimmigen gemischten Chor und Klavier

Katharina Schlenker (Klavier)

figure humaine kammerchor

Leitung: Denis Rouger

Johann Nepomuk Hummel:

Klavierkonzert As-Dur op. 113

Howard Shelley (Klavier)

London Mozart Players

Leitung: David Juritz

Franz Xaver Wolfgang Mozart:

"Variation über einen Walzer von Diabelli"

Rudolf Buchbinder (Klavier)

Jerry Bock:

"Fiddler on the Roof-Suite"

bearbeitet für Instrumentalensemble

The Philharmonics

John Adams:

"The Chairman. Dances Foxtrot for Orchestra"

San Francisco Symphony

Leitung: Edo de Waart

Vincent Peirani:

B & H

Émile Parisien (Sopranosaxofone)

Vincent Peirani (Akkordeon)

Andreas Schaerer (Gesang, Mund-Percussion)

Michael Wollny (Klavier)