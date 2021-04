Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Martin Hagen



Musikgespräch

Unbekannte Klassiker der Trompete: "New Standards" von Simon Höfele

Musikthema

Musik-Influencer

Musikthema

Songs of Love and Exile - ein Porträt der albanisch-schweizerischen Sängerin Elina Duni



Tomaso Albinoni:

Konzert für Oboe, Streicher und Basso continuo, B-Dur, op. 9 Nr. 11

Paul Dombrecht (Oboe)

Il Fondamento

Karl Pilss:

Sonate für Trompete und Klavier

Simon Höfele (Trompete)

Elisabeth Brauß (Klavier)

Antonín Dvořák:

Tschechische Suite für Streichorchester D-Dur, op. 39

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Leitung: John Axelrod

Claude Debussy:

Sonate für Flöte, Viola und Harfe F-Dur

Magali Mosnier (Flöte)

Antoine Tamestit (Viola)

Xavier de Maistre (Harfe)

N. N.:

Yiati den m'agapas (Why don't you love me)

Elina Duni (Gesang)

Colin Vallon (Klavier)

Bänz Oester (Bass)

Norbert Pfammatter (Schlagzeug)

César Franck:

Trois pièces pour grand orgue, Pièce heroïque h-Moll

Olivier Latry (Orgel)