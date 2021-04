Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

Musikschulleiter Christoph Utz über den Alltag in der Corona-Krise

Musikthema

Meine Musik: Das "Siegfried-Idyll" von Richard Wagner

CD-Tipp

"Paris": Das neue Album von Geigerin Hilary Hahn



Antonio Vivaldi:

Fagottkonzert g-Moll RV 495

Peter Whelan (Fagott)

Jupiter

Robert Schumann:

"Von fremden Ländern und Menschen", aus: Kinderszenen op. 15 Nr. 1

Ragna Schirmer (Klavier)

Dobrinka Tabakova:

"The smile of the flamboyant wings", Fabel für Streichquartett

Goldmund Quartett

Johann Adolf Hasse:

Konzert e-Moll für Flöte, obligates Fagott, Streicher und Basso continuo

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Richard Wagner:

"Siegfried-Idyll" WWV 103

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Pietari Inkinen

Johann Sebastian Bach:

Fuga. Alla breve, aus: Sonate für Violine solo Nr. 3 C-Dur BWV 1005

Hilary Hahn (Violine)

Franz Schubert:

Des Fischers Liebesglück

Ilker Arcayürek (Tenor)

Simon Lepper (Klavier)

Henry Purcell:

Fantazia "Three parts on a ground" Z 731

Der musikalische Garten

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Lieder ohne Worte" aus op. 62 und op. 109 , Bearbeitung

Silvio Dalla Torre (Bassetto)

Matthias Petersen (Klavier)