Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Holger Noltze: Was kann und soll Kulturradio leisten?

Musikthema

Igors Strawinskys Traum vom neuen Ballett

Buch-Tipp

Christoph Reuter: Alle sind musikalisch - außer manche



Carl Engel:

"Sea-Shell". Für Violine und Klavier

Michael Rabin (Violine)

Leon Pommers (Klavier)

Marcus Davy:

"My spanish liver"

Amarcord Wien

Franz Schubert:

Streichquartett a-Moll D 804

Christian Tetzlaff, Antje Weithaas (Violine)

Rachel Roberts (Viola)

Tanja Tetzlaff (Violoncello)

Igor Strawinsky:

"The lullaby in the storm" aus dem Ballett "Der Kuß der Fee"

London Symphony Orchestra

Leitung: Robert Craft

Igor Stravinsky:

"Excerpts from the firebird"

Alice Coltrane

Richard Wagner:

Pilgerchor, bearbeitet für Orgel

aus der Oper "Tannhäuser"

Olivier Latry (Orgel)

Emmanuel Chabrier:

"Espana", Rhapsodie für Orchester

Orchestre de la Suisse Romande

Leitung: Neeme Järvi

Santiago de Murcia:

Fandango

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Moritz Moszkowski:

Caprice espagñole für Klavier op. 37

Jura Margulis (Klavier)