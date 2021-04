„Das Herzstück der Sammlung ist natürlich das Manuskript des Sacre", sagt Heidy Zimmermann. Sie kuratiert den Bereich des Nachlasses von Igor Strawinsky in der Sammlung der Paul Sacher Stiftung in Basel. Schon die Notizen und Entwürfe von Strawinsky, der am 6. April in New York gestorben ist, seien kleine Kunstwerke, berichtet sie. Wer alles Zugriff auf die wertvollen Dokumente hat und wie sich der Forschungsschwerpunkt zu Strawinsky in den vergangenen Jahren wandelte, erläutert sie außerdem im Musikgespräch mit Katharina Eickhoff. mehr...