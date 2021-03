Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Kerstin Gebel



Musikgespräch

Geigerin Arabella Steinbacher mit Piazzolla-Jubiläumsprogramm

Musikthema

Hoffnung für das Deutsche Komponistenarchiv in Dresden

Meine Musik

Ein Wiedererwachen der Kräfte: Musik von Georg Friedrich Händel



Johannes Brahms:

Ein kleiner, hübscher Vogel, op. 52 Nr. 6

Nils Mönkemeyer (Viola)

Maximilian Hornung (Violoncello)

Nicholas Rimmer (Klavier)

Astor Piazzolla:

María de Buenos Aires, Fuga y Misterio

Gidon Kremer (Violine)

Andrej Puschkarew (Vibraphon)

Kremerata Baltica

Leitung: Gidon Kremer

Astor Piazzolla:

Las cuatro estaciones porteñas, Nr. 3: Primavera Porteña (Frühling in Buenos Aires)

Arabella Steinbacher (Violine)

Münchener Kammerorchester

Astor Piazzolla:

Las cuatro estaciones porteñas, Nr. 4: Verano Porteño, (Sommer in Buenos Aires)

Arabella Steinbacher (Violine)

Münchener Kammerorchester

Astor Piazzolla:

Las cuatro estaciones porteñas, Nr. 1: Otoño Porteño, (Herbst in Buenos Aires)

Arabella Steinbacher (Violine)

Münchener Kammerorchester

Astor Piazzolla:

Las cuatro estaciones porteñas, Nr. 2: Invierno Porteño (Winter in Buenos Aires)

Arabella Steinbacher (Violine)

Münchener Kammerorchester

Carl Maria von Weber:

Der Freischütz, Ouvertüre

Staatskapelle Dresden

Leitung: Giuseppe Sinopoli

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert C-Dur, KV 467

Jan Lisiecki (Klavier)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Stéphane Denève