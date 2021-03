Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Musikgespräch

Der Komponist Johannes Schöllhorn hat ein neues Werk entdeckt

Musikthema

Lohnstreit an der Metropolitan Opera

Musikthema

Ein Exot unter den Instrumenten: Das Bandoneon



Leonardo Vinci:

In questa mia tempesta. Arie, aus: Eraclea. Dramma per musica

Max Emanuel Cencic (Countertenor)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Józef Koffler:

Große Orchesterfuge aus „Alles durch M.O.W." (1932) für großes Ensemble, instrumentiert von Johannes Schöllhorn (2020),

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Astor Piazzolla, Jorge Calandrelli:

Tango remembrances

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Astor Piazzolla (Bandoneon)

Astor Piazzolla:

Adios Nonino

Astor Piazzolla (Bandoneon)

Orchestre Philharmonique de Liège et de la Communauté Française de Belgique

Leitung: Léo Brouwer

Maurice Ravel:

Daphnis et Chloé. Suite Nr. 2 für Orchester

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Mariss Jansons

Robert Schumann:

Fünf Lieder aus dem Dänischen und Neugriechischen

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)

Domenico Cimarosa:

Klarinettenkonzert c-Moll

Andreas Ottensamer (Klarinette)

Philharmonisches Orchester Rotterdam

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Nikolaj Sokolow, Alexander Glasunow, Anatoli Konstantinowitsch Ljadow:

Les Vendredis. Polka für 2 Violinen, Viola und Violoncello

Szymanowski Quartet

Einojuhani Rautavaara:

Sérénade pour la vie

Hilary Hahn Violine

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leitung: Mikko Franck

Marcelo Nisinman:

Der makabere Zirkus. Für Bandoneon, Ukulele und Gitarre

Marcelo Nisinman Trio

Ulrike Haage:

Im Frühling

Ulrike Haage (Klavier)