Zu selten an der ersten Geige: Frauen in deutschen Berufsorchestern

Musikthema

Die Stuttgarter Musikerin Viktoriia Vitrenko: Kunst ist immer politisch!

Musikthema

Der Tango-König in Baden-Baden: Zum 100. Geburtstag von Astor Piazzolla



Gioachino Rossini:

"Una voce poco fà". Kavatine der Rosina, aus: Il barbiere di Siviglia, bearbeitet für Klarinette und Orchester

Sabine Meyer (Klarinette)

Orchester der Oper Zürich

Leitung: Franz Welser-Möst

Mel Bonis:

Soir et matin op. 76

Trio George Sand

Astor Piazzolla:

Tangazo für Orchester

Orchestre Symphonique de Montréal

Leitung: Charles Dutoit

Johann Sebastian Bach:

Sonate für Viola da gamba und Cembalo Nr. 1 G-Dur BWV 1027

Nikolaus Harnoncourt (Viola da gamba)

Herbert Tachezi (Cembalo)

György Kurtág:

In Erinnerung an einen Winterabend für Sopran, Violine und Cimbalom op. 8

Viktoriia Vitrenko (Sopran)

David Grimal (Violine)

Luigi Gaggero (Cimbalom)

Franz Schreker:

Fantastische Ouvertüre für großes Orchester op. 15

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Christopher Ward

Tania Saleh:

Beirut windows

Tania Saleh (Gesang) und Ensemble

Dmitrij Schostakowitsch:

Konzert für Klavier, Trompete und Streicher Nr. 1 c-Moll op. 35

Martha Argerich (Klavier)

Sergei Nakariakov (Trompete)

Orchestra della Svizzera Italiana

Leitung: Alexander Verdernikov

Quique Sinesi:

Voces tempranas

Fabiana Striffler (Violine)

Quique Sinesi (Gitarre)