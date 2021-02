Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Martin Hagen



Musikgespräch

Zum Tode Chick Coreas

Musikthema

Svenja Gabler singt vor Heimen

Musikthema

Jenufa in Berlin

Musikthema

Benvenuto Cellini: Ein Opernheld

Musikthema

Musikerinnen weltweit: Star Feminine Band









Chick Corea

Spanish Fantasy

Chick Corea

Armando`s Rumba

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sonate für Fagott und Violoncello B-Dur, KV 292 (196c). Fassung für Fagott und Kontrabass

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leoš Janáček:

Orchestersuite aus Jenufa, Jenufa. Oper in 3 Akten

Radio-Sinfonieorchester Prag

Leitung: Tomás Netopil

Hector Berlioz:

aus: Benvenuto Cellini. Opéra semi-seria in 2 Akten, op. 23

Rezitativ und Arie des Benvenuto Cellini

Roberto Alagna (Tenor)

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Bertrand de Billy

Ottorino Respighi:

Quintett für Klavier, 2 Violinen, Viola und Violoncello f-Moll (Klavierquintett f-Moll)

The Ambache

Bodo Wartke:

Gräßlich vergesslich

Bodo Wartke