Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Rolando Villazon: Intendant der Mozartwoche im Gespräch

Musikthema

Eine Portion Optimismus von der HfM Karlsruhe

Musikthema

Was ist denn daran lustig? Was Sie schon immer über das Scherzo wissen wollten



George Harrison:

"Here comes the sun"

Yo-Yo Ma (Violoncello)

James Taylor (Gesang und Gitarre)

Backgroundchor

Claudio Monteverdi:

"Ecco di dolci raggi", Scherzo für Singstimme und Basso continuo

Rolando Villazón (Tenor)

Le Concert d'Astrée

Leitung: Emmanuelle Haïm

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sonate für Klavier zu vier Händen C-Dur KV 521

Martha Argerich, Alexander Rabinowitsch (Klavier)

Christian Bruhn:

"Captain future", Main theme aus "Captain Future"

Christian Bruhn

und Ensemble

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Die Hebriden", Konzertouvertüre Nr. 2 op. 26

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Gustav Mahler:

Finale der Sinfonie Nr. 2 für Sopran, Alt, gemischten Chor und Orchester c-Moll

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Rosalind Plowright (Sopran)

Philharmonia Chorus

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Giuseppe Sinopoli

Raúl Portela:

"Cantigas de portugueses"

Misia (Gesang)

Daniel Pinto (Violao)

Sandro Daniel Costa (Portugiesische Gitarre)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Alfredo Marceneiro:

"O Pajem"

Misia (Gesang)

Daniel Pinto (Violao)

Sandro Daniel Costa (Portugiesische Gitarre)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Johannes Brahms:

Scherzo für Klavier es-Moll op. 4

Krystian Zimerman (Klavier)

Michael Jackson:

"Heal the world", bearbeitet für Zither

Stefan Schletterer (Zither)