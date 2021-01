Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ulla Zierau



Musikgespräch

Ultraschall Berlin: Das Neue-Musik-Festival live im Radio

Musikthema

Per Link in die Bar: Das Projekt "Music for Hotel Bars@home edition"

Buch-Tipp

"Der Klassik-Kanon" von Joachim Mischke



Johann Heinrich Schmelzer:

Sonata II à 8

InAlto

Vincenzo Bellini:

Norma, "Casta diva"

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

International Chamber Soloists

Orchestra La Scintilla

Leitung: Adam Fischer

Paul Juon:

Danse phantastique op. 24 Nr. 2

Trio Catch

Peter Tschaikowsky:

Sinfonie Nr. 1 g-Moll op. 13

Winterträume

Chicago Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Joseph Haydn:

Streichquartett op. 20 Nr. 4

Doric String Quartet

Dave Brubeck:

In your own sweet way

Dave Brubeck (Klavier)

Niccolò Paganini:

Caprice Nr. 10 g-Moll

Raaf Hekkema (Saxophon)