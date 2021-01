Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Jule Schröder leitet das neugegründete "Wavelab" in München

Musikthema

Orgelfragebogen #5: Michael Gerhard Kaufmann

Glosse

Gordon Kampe: Lust und Frust mit der Königin der Instrumente

Musikthema

Ein Bonner Beethovenmarathon für Klavier und Violoncello



Claude Debussy:

aus: Children's Corner Suite für Klavier, Golliwog's cakewalk

Alexis Weissenberg (Klavier)

Ralph Vaughan Williams:

Sea songs

Northern Sinfonia of England

Leitung: Richard Hickox

Percy Grainger:

Molly on the shore

English Chamber Orchestra

Leitung: Steuart Bedford

César Franck:

Prélude, Fugue et Variation h-Moll, op 18

Bertrand Chamayou (Klavier)

Olivier Latry (Harmonium)

Jehan Alain:

Berceuse sur deux notes qui cornent für Orgel, AWV 5

Marie-Claire Alain (Orgel)

Ludwig van Beethoven:

Violinsonate A-Dur, op. 12 Nr. 2, 3 Sonaten für Violine und Klavier, op 12

Frank Peter Zimmermann (Violine)

Martin Helmchen (Klavier)

Christian Steinhäuser:

Lost ground

Jonathan Weigle (violc)

Deutsches Filmorchester Babelsberg

Leitung: Günter Josek

Charles-Marie Widor:

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-Moll, op. 77

Markus Becker (Klavier)

BBC National Orchestra of Wales

Leitung: Thierry Fischer

Jacques Fromental Halévy:

Si la rigueur et la vengeance leur font hair ta sainte loi.

Kavatine des Kardinal Brogni, 1. Akt, aus: La juive

Ferruccio Furlanett (Baß)

Ambrosian Opera Chorus

Philharmonia Orchestra

Leitung: Antonio Victorino de Almeida

Wolfgang Amadeus Mozart:

aus: Così fan tutte ossia Il core vi dono bell'idolo mio

Duett Dorabella - Guglielmo, 2. Akt Nr. 23

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Ferruccio Furlanetto (Bariton)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Daniel Barenboim

Isfried Kayser:

aus: Parthia III, Ouverture, für Orgel

Michael Gerhard Kaufmann (Holzhey-Orgel in Obermarchtal)

Traditional:

Loch Lomond

Hannover Harmonists