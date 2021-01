Musik. Meinung. Perspektiven.





Musikthema

Das Berliner Ensemble Mini

Musikthema

Musikmoment Eva Ollikainen

Musikmarkt

Buch-Tipp: Piotr Beczala - In die Welt hinaus

Musikthema

Schneider-Schott Musikpreis für Benjamin Scheuer











Elmer Bernstein:

Magificent Seven: Suite, Aus: The Magnificent Seven

21st Century Symphony Orchestra

Leitung: Ludwig Wicki

Niccolò Paganini, Benjamin Scheuer:

Caprice für Violine solo Nr. 8 Es-Dur, op. 1. Bearbeitet für Violine und Orchester

Niklas Liepe (Violine)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Gregor Bühl

Gustav Mahler

Finale aus der 10. Symphonie in Bearbeitung für das Ensemble Mini

Ensemble Mini

Gaetano Donizetti:

aus: Lucia di Lammermoor. Szene und Arie des Edgardo, 3. Akt, , Dramma tragico in 3 Akten

Piotr Beczala (Tenor)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ion Marin

Jean-Baptiste Lully:

Quare fremuerunt gentes. Motette für Soli, 2 Chöre, Orchester und Basso continuo

Les Pages et Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Musica Florea Prague

Leitung: Olivier Schneebeli

Valerie Capers:

El Toro

Netnar Tsinim

Anna Thorvaldsdottir

Aeriality

Icelnadic Symphony

Leitung: Volkov

Pablo Casals:

Sardana. Für Violoncelloensemble

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

Guy Johnston (Violoncello)

CBSO Cellos

Antonio Vivaldi:

Allegro aus: Konzert für Flöte, Streicher und Basso continuo D-Dur, "Il gardellino"

Stefan Temmingh (Blockflöte)

La Folia Barockorchester