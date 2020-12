Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Jahresrückblick 2020

Brüggemanns Klassik-Helden

Musikthema

Das ARD-Silvesterkonzert des SWR Symphonieorchesters

Musikthema

Das Neujahrskonzert aus Wien trotzt Corona

Nur' n kurzes Intermezzo

Wortkünstler Timo Brunke blickt zurück auf das Corona-Jahr 2020



Annette Humpe, Max Raabe, Christoph Israel:

Mit dir möchte ich immer Silvester feiern

Max Raabe (Gesang)

Palast Orchester

Carl Nielsen:

3. Satz (Andante malincolico), aus: Sinfonie Nr. 2 op. 16 ("Die vier Temperamente")

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Leitung: Garry Walker

Henry Purcell:

Fantazia "Three parts on a ground" für Streicher und Basso continuo

Gottfried von der Goltz (Violine)

Der musikalische Garten

Darius Milhaud:

Brazileira. Mouvement de Samba, aus: Scaramouche. Suite für 2 Klaviere op. 165b, Fassung für Saxophon und Klavier

Christian Segmehl (Saxophon)

Ingo Dannhorn (Klavier)

Ralph Vaughan Williams:

Silent noon

Bejun Mehta (Countertenor)

Julius Drake (Klavier)

Hector Berlioz:

"La course à l'abîme" und "Pandaemonium", aus: La Damnation de Faust op. 24

Jonas Kaufmann (Tenor)

Knabenchor der Chorakademie Dortmund

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

George Gershwin:

Embraceable you, aus dem Musical "Girl crazy", bearbeitet für Mezzosopran und Orchester

Joyce DiDonato (Mezzosopran)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: James Gaffigan

Clara Schumann:

Romanze Nr. 2 g-Moll, aus: 3 Romanzen für Klavier op. 11

Éric Le Sage (Hammerflügel)

Christian Heinrich Rinck:

Klaviertrio D-Dur o. Op.

Trio Parnassus

Krzysztof Penderecki:

Cherubinischer Lobgesang für gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Georg Friedrich Händel:

Ouvertüre, aus: Feuerwerksmusik HWV 351

Freiburger Barockorchester, Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Rachel Podger

Frank Loesser:

What are you doing New Year's Eve?

Ella Fitzgerald (Gesang)

Frank DeVol's Orchestra

Leitung: Frank D. DeVol

Georg Friedrich Händel:

Royal Fireworks

Jacques Loussier Trio

Michel Vaucaire, Charles Dumont, Sylvain Luc:

Je ne regrette rien

Richard Galliano (Akkordeon)

Sylvain Luc (Gitarre)