„So, wie sich die Gesellschaft erholen wird, werden sich auch die Chöre am Mainzer Dom wieder erholen“, blickt Karsten Storck zuversichtlich ins neue Jahr. Der Mainzer Domkapellmeister hat in den vergangenen Monaten gezeigt, was in Sachen Vokalmusik trotz Corona möglich ist. Im SWR2-Musikgespräch berichtet er nicht nur von der Probenarbeit unter Pandemiebedingungen und der jetzt geplanten Musik zu Weihnachten. Er gibt auch einen Einblick in die jüngst erschienene CD mit dem Mainzer Domchor und Domorchester. Sie widmet sich der Musik einstiger Mainzer Hof- und Domkapellmeister – „eine echte Entdeckung“. mehr...