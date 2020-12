Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikgespräch

Hanns-Josef Ortheil über Beethoven

Musikthema

Weihnachtslied: Vom Himmel hoch da komm ich her

Musikthema

Die Oper "Hänsel und Gretel" in Mannheim

Musikmarkt

CD-Tipp: Das Quatour Tchalik spielt Reynaldo Hahn







Ludwig van Beethoven,

O Mary, ye's be clad in silk, Lied,WoO 156 Nr. 4

The parting kiss, Lied WoO 155 Nr. 25

The lovely lass of Inverness, Lied op. 108 Nr. 8

Ian Bostridge (Tenor)

Antonio Pappano (Klavier)

Vilde Frang (Violine)

Nicolas Altstaedt (Violoncello)

Ludwig van Beethoven:

Rondo für Klavier und Orchester B-Dur WoO 6

Boris Berezowskij (Klavier)

Schwedisches Kammerorchester

Leitung: Thomas Dausgaard

Johann Sebastian Bach:

Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Charles Toet (Posaune)

The Amsterdam Baroque Orchestra

Traditional:

Vom Himmel hoch, da komm ich her

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Giorgio Gentili:

Konzert für Streicher und Orgel B-Dur op. 6 Nr. 8

Mensa Sonora Freiburg

Engelbert Humperdinck:

"Hänsel und Gretel", Duett Hänsel - Gretel (1. Bild)

Barbara Bonney (Sopran)

Anne Sofie von Otter (Alt)

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Jeffrey Tate

Franz Anton Hoffmeister:

Oboenkonzert C-Dur

Albrecht Mayer (Oboe)

Kammerakademie Potsdam

Leitung: Albrecht Mayer

Volksweise:

Weihnachtslied "Still, still, still" - Version Solistenquartett

Alexander Yudenkov Urheber: (ARR)

Oliver Gies Urheber: (ARR)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Germaine Tailleferre:

Sonate für Harfe

Sarah O'Brien (Harfe)

Johann Nepomuk Hummel:

Konzert für Violine, Klavier und Orchester G-Dur op. 17, 3. Satz: Finale: Rondo

Mirijam Contzen (Violine)

Herbert Schuch (Klavier)

WDR Sinfonieorchester Köln

Leitung: Reinhard Goebel