Jochen Sandig: Wohin gehen wir?

Musikthema

19.11.1885: In Wien wird der Kammerton a festgelegt

Musikthema

Wortkünstler Timo Brunke: Intermezzo zu Haydn (Folge 7)



Vassily Brandt:

Konzertstück für Trompete und Klavier Nr. 2 Es-Dur op. 12

Simon Höfele (Trompete)

Frank Dupree (Klavier)

Lepo Sumera:

Theme from "The Spring fly" aus dem Film "Die Frühlingsfliege"

Viktoria Mullova (Violine)

Misha Mullov-Abbado (Kontrabass)

Gottfried Heinrich Stölzel:

Konzert für Traverso, Oboe, Streicher und Basso continuo e-Moll

Musica Fiorita

Leitung: Daniela Dolci

Gottfried Heinrich Stölzel:

"Die Rose bleibt der Blumen Königin" , Kantate für Sopran, Tenor und Basso continuo

Dorothee Mields (Sopran)

Jan Kobow (Tenor)

Les Amis de Philippe

Leitung: Ludger Rémy

Johann Baptist Vanhal:

Streichquartett c-Moll

Lotus String Quartet

Domenico Scarlatti:

Sonata in d-moll K 89

Avia Avital (Mandoline)

Ophira Zakai (Theorbe)

Patrick Sepev (Violoncello)

Yizhar Karshon (Cembalo)

Paul Ben-Haim:

Sonata a tre

Avia Avital (Mandoline)

Sean Shibe (Gitarre)

Yizhar Karshon (Cembalo)

Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate Es-Dur op. 81a

"Les Adieux"

Friedrich Gulda (Klavier)

Georg Friedrich Haas:

Spiel, Liebesgedichte Nr. 3 für 6 Singstimmen a cappella

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Leopold Anton Kozeluch:

Rondo aus dem Klarinettenkonzert Nr. 1 Es-Dur

Dieter Klöcker (Klarinette)

Prager Kammerorchester

Leitung: Milan Lajcik