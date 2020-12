Hand aufs Herz: Wie viele Komponist*innen zeitgenössischer Musik kommen Ihnen in den Sinn, die zu den sogenannten „people of colour“ gehören, also eine dunkle Hautfarbe haben? Auch die als progressiv geltende Neue Musik-Szene in Deutschland hat sich mit ihnen bislang so gut wie gar nicht auseinandergesetzt. Höchste Zeit also, das nachzuholen. Das Ensemble Modern hat in der vergangenen Woche daher in Frankfurt ein Symposium organisiert. mehr...