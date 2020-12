Aktuell gerät Armenien durch den Krieg mit Aserbaidschan um die Region Bergkarabach international in die Schlagzeilen. Doch schon der Völkermord an den Armeniern vor rund 100 Jahren war ein trauriger Höhepunkt in einer Vielzahl von Konflikten in der Region des Südkaukasus, infolgedessen armenische Künstler und Intellektuelle weltweit in alle Winde verstreut wurden. In vielen Ländern der Welt leben heute auffällig viele Musikerinnen und Musiker mit armenisch klingenden Namen. Musiker wie Aram Chatchaturjan, Charles Aznavour oder auch die Bratschistin Kim Kashkashian rufen bis heute die genuine Musikalität des armenischen Volkes in Erinnerung. Doch wie ist es im Kernland Armenien um die zeitgenössische Musik bestellt? Matthias Nöther hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. mehr...