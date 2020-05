In Frankreich treten die ersten Lockerungen von Corona-Maßnahmen in Kraft, die Bewegungsfreiheit aber bleibt eingeschränkt. Reisen in den Süden sind noch undenkbar, aber zumindest das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort oder Schule ist möglich. Die Bahnhöfe werden wieder zu zentralen Orten der Begegnung und die Franzosen treffen sich dort auch, um Musik zu machen. Landesweit stehen über 80 Klaviere in den Wartehallen und jeder kann sich an den Tasten ausprobieren. Luis Jachmann hat die Melodien am Pariser Bahnhof Saint Lazare eingefangen und mit den Musiker*innen gesprochen. mehr...