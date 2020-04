Die Pianistin Sophie Pacini ist dieser Tage mit einem Brief an die Öffentlichkeit gegangen. In ihm hinterfragt sie die gegenwärtige Flut an Musik-Angeboten in den digitalen Medien. Das Innehalten und Aushalten der Stille sei in Zeiten der Corona-Krise wichtiger als umtriebiger Aktionismus, sagt die Beethoven-Botschafterin des Goethes-Instituts im SWR2 Musikgespräch. mehr...