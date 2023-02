Musik. Gespräche. Gäste.

Am Mikrofon: Eva Pobeschin

Seit vergangenem September ist Lydia Schimmer die neue Domkapellmeisterin der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard und erst die zweite Frau mit diesem Amt in Deutschland. Eine große Verantwortung lastet dabei auf ihren Schultern: Denn nicht nur die Chöre und Ensembles am Dom brauchen ihre volle musikalische und pädagogische Aufmerksamkeit. Sie ist auch Konzertplanerin, Liturgieexpertin und Repräsentantin einer Kirche, in der Frauen in Führungspositionen eher die Ausnahme sind. Im Studio spricht sie darüber sowie über Musik, die Herzen öffnet und ihre größte Kraftquelle: das Orgelspielen.



Musikliste:



Jean-Baptiste Lully:

"Marche pour la cérémonie Turque" (Marsch zur Türkenposse)

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall

Franz Liszt:

Fantasie und Fuge über den Choral

"Ad nos, ad salutarem undam" für Orgel (Ausschnitt)

Helmut Deutsch (Orgel)

Igor Strawinsky:

"Le sacre du printemps" (Ausschnitt)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Simon Rattle

Heinrich Schütz:

Geistliche Chormusik, Motette "Herr, auf dich traue ich" SWV 377

Collegium Vocale

Leitung: Philippe Herreweghe

Johann Sebastian Bach:

Konzert für 2 Cembali C-Dur BWV 1061, 1. Satz

Masaaki Suzuki (Cembalo)

Masato Suzuki (Cembalo)

Bach Collegium Japan

Maurice Duruflé:

Ubi caritas et amor aus: 4 Motetten über gregorianische Themen für Chor op. 10, Nr. 1

Choir of King's College

Leitung: Stephen Cleobury

Olivier Messiaen:

Trois petites liturgies de la présence divine

für einstimmigen Frauenchor, Klavier, Ondes Martenot, Schlagzeug und Streicher

Nr. 2: Séquence du verbe, cantique divin

Roger Muraro (Klavier)

Valérie Hartmann-Claverie (Ondes Martenot)

Hélène Collerette (Violine)

Maîtrise de Radio France

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leitung: Myung-Whun Chung

Johann Sebastian Bach:

"Ich hatte viel Bekümmernis", Kantate BWV 21, 2. Satz, Eröffnungschor

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Charles Dumont:

"Non, je ne regrette rien"

Edith Piaf (Gesang)

Orchestre Robert Chauvigny

Leitung: Robert Chauvigny

Apparition

von William Shakespeare

"So long as men can breathe"

(Sprecher und Elektronik)

Henry Purcell:

"Music for a while"

Christine Schäfer (Sopran)

Eric Schneider (Klavier)