Musik der Harlem Renaissance: Nina Simone (5/5)

Der New Yorker Stadtteil Harlem im Norden Manhattans wurde vor rund 100 Jahren mit seinem sagenumwobenen Nachtleben zum Nährboden einer großen Blüte Schwarzer Kunst und Kultur. Im letzten Teil steht die Pianistin, Komponistin und Sängerin Nina Simone im Mittelpunkt.



Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Nina Simone, Irvine Weldon:

To be young, gifted and black

Nina Simone (Gesang und Klavier)



Nina Simone:

Heaven belongs to you

Nina Simone (Gesang und Klavier)



Walter Donaldson:

Love me or leave me aus: Whoopee (Musical, 1928)

Nina Simone (Gesang und Klavier) und Ensemble



Richard Rodgers:

You'll never walk alone aus: Carousel (Musical)

Nina Simone (Klavier)



Walter Donaldson:

My baby just cares for me, Aus: Whoopee (Musical, 1928)

Nina Simone (Gesang und Klavier)



Duke Ellington, Irving Mills, Albany Leon "Barney" Bigard:

Mood indigo

Nina Simone (Gesang und Klavier)



William Edward "Billy" jr Taylor, Richard Lamb:

I wish I knew how it would feel to be free

Nina Simone (Gesang und Klavier) und Orchester



Unbekannt:

Black is the color of my true love's hair

Nina Simone (Gesang und Klavier)



Nina Simone:

Mississippi Goddam

Nina Simone (Gesang und Klavier)



Nina Simone:

Four women

Nina Simone (Gesang und Klavier)



Nina Simone:

Backlash Blues

Nina Simone (Gesang und Klavier)



Gene Taylor:

Why? The king of love is dead

Nina Simone (Gesang und Klavier)

Das Manuskript zum Download