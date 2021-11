Musik der Harlem Renaissance: William Grant Still (4/5)

Der New Yorker Stadtteil Harlem im Norden Manhattans wurde vor rund 100 Jahren mit seinem sagenumwobenen Nachtleben zum Nährboden einer großen Blüte Schwarzer Kunst und Kultur. In Folge 4 geht es um den Komponisten und Dirigenten William Grant Still.



Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



William Grant Still:

3. Satz aus der Sinfonie Nr. 1 "Afro-American symphony"

Fort Smith Symphony

Leitung: John Jeter



William Grant Still:

1. Satz aus der Sinfonie Nr. 1 "Afro-American symphony"

Detroit Symphony Orchestra

Leitung: Neeme Järvi



William Grant Still:

2. Satz aus der Sinfonie Nr. 1 "Afro-American symphony"

Fort Smith Symphony

Leitung: John Jeter



William Grant Still:

Blues für Klavier aus: Lenox Avenue, Ballett

Mark Boozer (Klavier)



William Grant Still:

2. Satz aus der Suite Mother and Child

Randall Goosby (Violine)

Zhu Wang (Klavier)



William Grant Still:

Highway One. What does he know of dreams

Paul Freeman (Gesang)

London Symphony Orchestra

Leitung: William Brown



William Grant Still:

Summerland

Fritz Gearhart, Kathryn Lucktenberg (Violine)

Leslie Straka (Viola)

Steve Pologe (Cello)



William Grant Still:

Dark Horsemen aus: Three Visions, Suite für Klavier

Mark Boozer (Klavier)



William Grant Still:

Nr. 2: Land of romance aus Africa

Fort Smith Symphony

Leitung: John Jeter



William Grant Still:

Gamin aus: Suite (für Violine und Klavier)

Randall Goosby (Violine)

Zhu Wang (Klavier)



William Grant Still:

If you should go, Lied für eine Singstimme und Klavier

Kenneth Spencer (Bass)

Hubert Giesen (Klavier)

