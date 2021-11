Musik der Harlem Renaissance: Langston Hughes (1/5)

Der New Yorker Stadtteil Harlem im Norden Manhattans wurde vor rund 100 Jahren mit seinem sagenumwobenen Nachtleben zum Nährboden einer großen Blüte Schwarzer Kunst und Kultur. In der ersten Folge steht der Dichter Langston Hughes im Mittelpunkt.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Benny Carter:

Harlem Renaissance Suite: 1. Satz Lament for Langston

Benny Carter (Saxofon)

The Benny Carter Big Band

Leitung: Benny Carter



Langston Hughes:

Good Morning Harlem

Langston Hughes



Langston Hughes:

The Negro Speaks of Rivers

Langston Hughes



Margaret Bonds:

The Negro Speaks Of Rivers, Lied für Bariton und Klavier

Thomas Hampson (Bariton)

Kuang-Hao Huang (Klavier)



Langston Hughes:

Weary Blues

Erich Dolphy Mingus (Gesang)

The Langston Hughes Project



Eubie Blake:

Shuffle along Medley

Noble Lee Sissle (Gesang)

Eubie Blake (Piano)



Margaret Bonds / Langston Hughes (Text):

Minstrel Man aus: Three Dream Portraits

Malcom J. Merriweather (Bariton)

Ashley Jackson (Klavier)



Langston Hughes:

Negro

William Warfield (Rezitation)



Ricky Ian Gordon / Langston Hughes (Text):

My People

Darryl Taylor (Gesang)

Maria Corley (Klavier)



Scott Joplin:

Nr. 19: Prelude aus: Treemonisha, Oper in 3 Akten

Houston Grand Opera Orchestra

Leitung: Gunther Schuller



Scott Joplin:

Nr. 20: I want to see my child (Monisha, Ned) aus: Treemonisha, Oper in 3 Akten

Betty Allen (Mezzosopran)

Willard White (Bassbariton)

Houston Grand Opera Orchestra

Leitung: Gunther Schuller



William Grant Still:

A black Pierrot, Lied für eine Singstimme und Klavier

Kenneth Spencer (Bass)

Hubert Giesen (Klavier)



Langston Hughes:

I, too

Langston Hughes



Margaret Bonds / Langston Hughes (Text) :

I, too aus: Liedzyklus Three Dream Poets

Icy Renee Simpson (Gesang)

Artina McCain (Klavier)



Erik Santos:

The Dream Weaver

Sandy Nordahl (Tenor)

Erik Santos (Klavier)

