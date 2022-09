Musik vor dem Gottesdienst zum Tod Queen Elizabeth II.

Orlando Gibbons (1583–1625)

Fantasia of four parts

Ralph Vaughan Williams (1872–1958)

Romanza (Symphony no 5 in D)

Peter Maxwell Davies (1934–2016)

Reliqui domum meum

Harold Darke (1888–1976)

Meditation on ‘Brother James’s Air’

Healey Willan (1880–1968)

Prelude on ‘Ecce jam noctis’ Op 157 no 3

Herbert Howells (1892–1983)

Psalm Prelude Set 1 no 2

Charles Villiers Stanford (1852–1924)

In the Country Op 194 no 2

Malcolm Williamson (1931–2003)

Fantasy on ‘O Paradise’

Edward Elgar (1857–1934) arranged by Matthew Jorysz

Elegy Op 58