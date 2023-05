Wunderbar dichtes Legato

CD-Tipp vom 26.1.2018

SWR Supraphon - Bohuslav Martinů | Madrigals Interpreten: Martinů Voices , Lukáš Vasilek Label: Supraphon SU 4237-2

Unerwartete klangliche Ergebnisse

Als Bohuslav Martinů zu Beginn der 1940er Jahre gefragt wurde, welche Einflüsse seine musikalische Sprache bestimmen, antwortete er: „Der erste entspringt der Volksmusik meiner Heimat, der Tschechoslowakei, der zweite aus englischen Madrigalen, und der dritte ist Debussy.“ In den 1920er Jahren hatte er in Prag ein Konzert der English Singers mit Madrigalen von Byrd, Gibbons und Morley gehört und war fasziniert von der Struktur und der polyphonen Arbeit und von der Leichtigkeit und Verständlichkeit der Madrigale, wie man sie auch in der Volksmusik findet. Martinů verband die historische Modalität mit dem slowakischen Volksliedgut und kam zu mitreißenden und unerwarteten klanglichen Ergebnissen. Als Texte verwandte er Volkspoesie, an denen er die archetypischen Themen liebte – die Gegensätze zwischen Liebe und Verrat, zwischen Abschied und Wiederkehr, die Symbolik von Geburt und Tod – und die Geradlinigkeit, das Unkomplizierte, frei von Methaphysik und Pathos.

Erdig, stimmungsvoll, lebendig

Die Martinů Voices haben sich für ihre Madrigal-CD einen Querschnitt aus Vokalwerken ausgesucht, die Martinů in einem Zeitraum von 30 Jahren geschrieben hat, von den 1930er Jahren bis zu seinem Tod 1959 – zum Beispiel drei Marienlieder für gemischten Chor aus dem Jahr 1934. Die Martinů Voices interpretieren sie erdig, stimmungsvoll, lebendig und mit wunderbar dichtem Legato. Es hat den Charme von gelebtem Volksglauben mit den sehr unterschiedlichen Stimmen, die reichlich Gebrauch von Vibrato machen, kann aber auch anstrengen, wenn der Sopran in die Höhe forciert, die Intonation in den Harmonien haarscharf danebenliegt und sich dann langsam zurechtruckelt. Meine Lieblingsmadrigale auf dieser CD sind aus der Sammlung „Himmelschlüssel“ für Frauenchor, Violine und Klavier auf Texte über die Liebe, die Martinů in einer schnellen Abfolge kontrastreicher Szenen auffaltet.



Fantasievoller und vielseitiger Chorkomponist

Auf dieser neuen CD mit Madrigalen von Martinů kann man einen fantasievollen und vielseitigen Chorkomponisten entdecken, der es versteht, eine Fülle von Stimmfarben und- effekten auszukosten, immer auf der Basis der slowakischen Rhythmik. Die Martinů Voices unter der Leitung von Lukáš Vasilek singen sie mitreißend und authentisch, was über die inhomogenen Stimmen und die nicht immer lupenreine Intonation hinwegtröstet.

CD-Tipp vom 26.1.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“