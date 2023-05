Rhythmisch federnd

CD-Tipp vom 26.1.2018

SWR MDG - Bohuslav Martinů | Complete Works for Cello and Orchestra | Concertos 1 & 2 | Concertino | Sonata da camera Interpreten: Petr Nouzovský, cello , Pilsen Philharmonic, Tomáš Brauner Label: MDG 601 2041-2

Wiedererkennbare Musiksprache

Der als Neoklassiker eingeordnete Tscheche Bohuslav Martinů ist ein Komponist, der eine immer wiedererkennbare Musiksprache spricht, obwohl er viele Gesichter hat. Seine ersten Jahre verbrachte er oben im Kirchturm seiner Heimatstadt im ostböhmischen, beinahe schon mährischen Polička, wunderte sich, dass die Menschen da unten so klein seien, wohingegen er und die Personen aus seiner hier oben lebenden Familie groß waren. Der kleine, zarte Bohuslav konnte erst mit acht Jahren selbstständig aus der Höhe die vielen Treppen heruntersteigen auf die Erde. Dieser Blick von oben in die Weite hat ihn geprägt, wie er selbst immer wieder sagte – das Betrachten der Welt aus der Ferne, das aufmerksame Beobachten, wie sich die Natur, die Stadt, die Felder und Wege im Laufe des Jahres verändern, wie sie sich zum Beispiel im Frühjahr wieder mit Menschen füllen. Die Einwohner von Polička kannten den Kleinen, der, virtuos auf seiner Blechtrommel spielend, hoch oben auf dem Umgang des Turm marschierte. Sie blieben unten stehen und lauschten. Sein Vater, Türmer und Schumacher, ließ seinem Sohne schon mit fünf Jahren seine selbst gebastelte Geige gegen eine richtige tauschen, und schnell wurde der Kleine ein geschickter Geiger. Als man die Grenzen des örtlichen Geigenunterrichts im Dorf erkannte, legte man Geld zusammen, um den begabten Jungen nach Prag ans Konservatorium zu schicken.

Sehr eigene, klangsinnige Art

Seine Karriere dort entsprach dann doch nicht den Erwartungen seines Heimatortes und seiner Familie. Bohuslav Martinů interessierte sich mehr fürs Komponieren. Geige üben gefiel ihm weniger. Und auch mit dem, was er im Kontrapunktunterricht erfuhr, konnte er wenig anfangen. Eigentlich blieb Bohuslav Martinů trotz Studien in Prag und später auch in Paris bei Albert Roussel Autodidakt. Er musste die Musik selbst erfassen und konnte sie in seiner eigenen, sehr rhythmischen und klangsinnigen Art aus sich strömen lassen. Der Rhythmus der böhmischen und mährischen Volksmusik spiegelt sich in seiner Musik und auch in der tschechischen Sprache, in der die Akzente und die Längen nicht wie im Deutschen übereinstimmen, so dass aus der Sprache von alleine kleine rhythmische Strukturen entstehen.

Begeisterung für das Concerto grosso

Anfangs orientierte sich Bohuslav Martinů an Werken anderer – Debussy und seine Oper „Péleas“ hatte es ihm zum Beispiel angetan –, er feilte durch fleißiges Partitur lesen an seinen Instrumentierungskünsten und fühlte sich in dem sogenannten „neoklassischen“ Bereich wohl, im barocken Concerto grosso, das er nicht einfach als Abfolge von Solo und Tutti sah. Er meinte: „Hier befinden wir uns auf dem festen Boden der reinen Musik oder einfacher – der Musik selbst. Hier benötigen wir nicht so viele Farben oder Orchestereffekte, hier gibt es keine Kulmination des Klangs oder der Emotion, die oft die Linie und den musikalischen Gedanken mit seinem stereotypen Höhepunkt ärmer macht und uns dorthin führt, wohin wir nicht gelangen wollen, wo wirkliche Musik fehlt. Weniger offenbare Emotion, weniger Lärm und mehr Musik in verdichteter Form – das ist das concerto grosso“, begeistert sich Bohuslav Martinů. In seinem ersten Cellokonzert spiegelt sich Martinůs Begeisterung für das Concerto grosso vor allem in der Besetzung: für Soloinstrument, kleines Orchester und Klavier, das immer wieder solistische Aufgaben übernimmt. Der spanische Cellovirtuose Gaspar Cassadó spielte 1931 die Uraufführung des Konzertes in Berlin, und eine Reihe von Virtuosen nahm es in ihr Repertoire auf. Später arbeitete Martinů das Konzert für großes Orchester um und widmete es dem Cellisten Pierre Fournier.

Großer, runder Cello-Ton

Mit großem, rundem Ton spannt der tschechische Cellist Petr Nouzovský die weiten Bögen dieser Musik, rhythmisch federnd, lebendig und markig, und das Orchester begleitet ihn pulsierend und in fein abgestuften Farben. Nouzovský war von 2014 bis 2016 Artist in Residence in der Philharmonie Pilsen. In dieser Zeit hat er mit dem Orchester unter Tomáš Brauner alle Werke für Cello und Orchester von Martinů aufgenommen: die beiden halbstündigen Cellokonzerte, das Concertino für Cello, Bläser, Schlagzeug und Klavier ( Martinůs erste konzertante Komposition überhaupt) und die groß angelegte Sonata da camera – die erste Gesamteinspielung aller Werke für Cello und Orchester auf zwei CDs.

CD-Tipp vom 26.2.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik - Neue CDs“