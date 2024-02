Fantastische Sängerin

CD-Tipp vom 5.1.2018

SWR Erato - Sabine Devieilhe | Mirages | Alexandre Tharaud | Les Siècles | François-Xavier Roth Label: Erato 190295 767723

Paraderolle Lakmé

Leo Delibes „Glöckchenarie“ aus der Oper Lakmé ist heutzutage eigentlich zur Leistungsschau für geläufige Kolorateusengurgeln auf Wettbewerben verkommen – Sabine Devieilhe hat die ganze Lakmé auf der Opernbühne gesungen, und sie macht aus dem mechanischen Abspulen von Tönen die lebendige Hauptfigur einer traurigen Geschichte aus dem kolonialistisch besetzten Indien. Und so fällt einem, vielleicht zum ersten Mal, auf, was für unglaublich anziehende Musik dieser Leo Delibes da eigentlich komponiert hat. Sabine Devieilhe ist zur Zeit eine extrem gefragte Königin der Nacht, und sie passt mit ihrem überhaupt nicht soubrettigen Silberklang natürlich auch fabelhaft ins barocke Repertoire, aber die Lakmé ist momentan ihre Paraderolle, gerade weil das Stück so selten aufgeführt wird.

Ständig wechselnde Formen und Bestzungen

Delibes ganz besonderer Lakmé-Tonfall, dieses ständige Abdriften in exotische Traummusik, bestimmt das ganze Programm von „Mirages“ – so heißt die CD, Mirages, das sind zauberische Erscheinungen, Fata Morganas ... in exotische Fernen führt fast jedes der Stücke auf die eine oder andere Art, so, wie die französischen Komponisten sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert diese Fernen zurecht geträumt und -komponiert haben, Leute wie Debussy, Massenet und André Messager, Maurice Delage oder Charles Koechlin, Strawinsky und Ambroise Thomas – das ist die „Setlist“ der CD, aber das Besondere an „Mirages“ sind die ständig wechselnden Formen und Besetzungen, die zusammen ein wirklich aufregend komponiertes Gesamtbild ergeben.

Exquisiter Pianist und phänomenaler Dirigent

Opernarien wechseln sich da mit Klavierliedern ab, und die Begleitung ist exquisit: Am Klavier sitzt der wunderbare Alexandre Tharaud, und bei den Stücken mit Orchester gibt es ein glückliches Wiederhören mit Francois-Xavier Roth, dem allseits verehrten letzten Chefdirigenten des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Ob Roth wirklich zum Opern-GMD mit allen Verantwortlichkeiten taugt, das muss er an der Oper Köln erst mal noch beweisen. Dass er ein phänomenaler Musiker mit enormem Form- und Klangsinn ist, steht aber außer Frage, und man hört es hier, wo er mit dem von ihm gegründeten Orchester Les Siècles antritt.

Und bei den thematisch so schön zur Lakmé-Geschichte passenden „Quatre poèmes Hindous“ von Maurice Delage zeigt das Ensemble, was es an orientalischen Klangzaubereien so draufhat – allerdings muss man dazusagen, dass Maurice Delage, ein Schüler und enger Freund Maurice Ravels, das auch schon ziemlich genau so komponiert hat, und man fragt sich, wieso diese Stücke immer noch so unbekannt sind:

Schatzkiste mit intelligent zusammengestellten Exotik-Programm

Ein grandioses Ensemble, das sich hier vom klassischen Orchester in einen Trupp asiatischer Tempelmusiker verwandelt, dazu die Sirenenstimme von Sabine Devieilhe – die CD „Mirages“ ist eine echte Schatzkiste, in diesem liebevoll und intelligent zusammengestellten Exotik-Programm sind zwischen 19. Jahrhundert und Moderne noch richtige Entdeckungen zu machen.

Eine fantastische Sängerin – mit einem spannenden Programm: die französische Koloratursopranistin Sabine Devieilhe und ihre CD „Mirages“.

CD-Tipp vom 5.1.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“