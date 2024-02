Tzimon Barto mit “A Basket full of wild Strawberries”

SWR2 Lieblingsaufnahme vom 19.2.2019



Der amerikanische Pianist Tzimon Barto ist vielseitig interessiert, ein Meister des differenzierten Anschlags und ein eigenwilliger Klangmagier.

"A Basket full of wild Strawberries” Interpret: Tzimon Barto Label: Ondine

Jeder Ton liegt auf der Goldwaage

Den Anfang der a-Moll Suite aus dem ‚Premier livre de pièces de clavecin‘ von Jean-Philippe Rameau habe ich vorher noch nie so gehört. Bei Tzimon Barto liegt jeder Ton auf der Goldwaage. In jeder Wendung steckt ein Fragezeichen. Der Mann ist keiner von den Klavierspielern, die selbstbewusst demonstrieren wo’s lang geht. Dieser ‚Möglichkeitssinn‘ zeichnet die außergewöhnliche Aufnahme vom Februar 2005 aus. Und das ist kein schlechter Einstieg in die Musik von Rameau, der bei uns nach wie vor ein Unbekannter sein dürfte.

Der Pianist nutzt alle Möglichkeiten des modernen Flügels, die Farbenpallette wird bis zum GehtNichtMehr ausgereizt, die Spielarten von Laut und Leise werden auf geradezu existentielle Weise hinterfragt, Temposchwankungen kommen daher mit einem improvisierenden Gestus. Einen Triller entfaltet er schon mal wie eine Rose. Ja, ohne Frage, Tzimon Barto ist ein Manierist; aber was für ein Künstler!

Keinesfalls historisch korrekt musiziert

Nach gängigen Kriterien wird hier keinesfalls historisch korrekt musiziert, schon mit der Wahl des Instruments wurde das so entschieden. Doch der Pianist weiß, was er tut. Im Gespräch mit Susan Gould, das im Booklet abgedruckt ist, zeigt er sich als Kenner der Materie, der vielsprachige Musiker, der sich selbst auch als Poet versteht, studiert die Traktate der Zeit, selbstverständlich auch die Schriften Rameaus. Außerdem kennt er noch einen anderen Zugang.

Ein Paradigma auf Fülle und Vergänglichkeit

Er schaut sich in der französischen Malerei des 18. Jahrhunderts um. Sie inspiriert ihn bei der Interpretation einzelner Stücke. Für das Prélude in a-Moll bezieht er sich beispielsweise auf Jean-Siméon Chardin. Dessen Stillleben mit wilden Erdbeeren aus dem Jahr 1760/61 gab dem Rameau-Album von Tzimon Barto auch den Titel: „A Basket full of Wild Strawberries.“ Wer dieses relativ kleine Bild schon mal im Original gesehen hat, vergisst es nie mehr. Die unscheinbare Szene ist höchst genau erfasst, freilich in einem bozettohaften Stil, fast ist man versucht, Vorboten des Impressionismus hier zu finden. Die Früchte leuchten in einem überreifen Rot. Ein Paradigma auf Fülle und Vergänglichkeit wird angedeutet; auf der verführerischen Pracht haben sich bereits die ersten Fliegen niedergelassen. Aber das Wasserglas ist noch fast voll.

Anschlag von unfassbarer Zärtlichkeit

Wer den Pianisten Tzimon Barto nur vom Vorbeilaufen kennt, wird sich an einen Riesen erinnern, der möglicherweise etwas zu viel Zeit beim Krafttraining verbraucht. Da mag was dran sein, aber das Verblüffende ist, dass dieser Musiker, der fast in keinen Frack passt, einen Anschlag von unfassbarer Zärtlichkeit pflegt. Manches klingt getupft, anderes wird kess in die Tasten gestochen. Wenn er will, erklingt mit jedem Ton ein anderes Instrument. Er spielt kunstvoll, künstlich auch ein bisschen zickig. Barto ist ein Individualist, auch ein Trotzkopf am Klavier. Das Stichwort ‚Manierismus‘ hatten wir schon. Für mich ist diese eigenwillige Rameauauswahl so was wie eine Jahrhundertplatte. Ich höre hier eine Nachtmusik für besondere Stunde, bei bestimmten Gelegenheiten kann diese Aufnahme wie eine Medizin wirken.

