Das Bolshoi-Ballett

DVD-Tipp vom 10.1.2019

Great Ballets from the Bolshoi - Vol. 2“ Interpreten: Bolshoi Theatre Orchestra, Alexey Bogorad Label: Bel Air Classiques

dghm

Hort der Perfektion und Schönheit

Die Ballettwelt wäre wohl um einiges fader und unglamouröser ohne das Bolshoi. Hier werden weltweit begehrte Stars gezüchtet, die um die wenigen Hauptrollen erbittert konkurrieren. Hier die gedeihen die bösesten Intrigen - das Säureattentat auf den früheren Direktor Sergej Filin 2013 war nur die Spitze der Gemeinheiten. Und hier erlebten der Schwanensee und viele andere opulente Handlungsballette ihre Uraufführung. Es ist ein Mythos, das bislang alle politischen Eruptionen des Landes überstanden hat. Da mag Russland noch so sehr von Revolutionen, Reformen, alten und neuen Tyrannen erschüttert werden - das Bolshoi bleibt der Hort der Perfektion, der Schönheit und auch der entrückten Kunst, die nicht jeden Stoff durchpsychologisieren und sozialkritisch aktualisieren muss. Hier bleiben Märchen einfach Märchen, und seien ihre Plots noch so melodramatisch abgedreht. Wie etwa: Die Geschichte von „La Bayadere“, der schönen Tempeltänzerin, die einen Krieger liebt, worauf eine Konkurrentin sie aus dem Weg räumen lässt: So wird La Bayadere während eines Auftritts von einer Schlange in den Hals gebissen.

Gigantomanische Ballett-Fantasie

Ein herrlich gruseliger Moment in einer gigantomanischen Ballett-Fantasie, mit sparsam verhüllten Tempeltänzerinnen, Papageien, wild-zotteligen Fakiren, steinernen Elefanten und einem Kinderballett, dass als schwarz geschminkter Sklaventrupp auftritt. Wie man sieht, lassen die westlichen, angestrengt um politische Korrektheit ringenden Blackfacing-Debatten das ferne Moskau eben völlig unbeeindruckt. „La Bayadere“ ist ein gewaltiges Orient-Spektakel, für das einst Choreograf Marius Petipa und Komponist Ludwig Minkus ziemlich tollkühn schwüle Exotik-Fiktionen mit klassischer Romantik kombinierten. Quasi das Bollywood des 19. Jahrhunderts, bei dessen optischer Opulenz die Filmkameras offenbar gar nicht wissen, wohin sie zuerst zoomen sollen. So dominiert in der DVD-Ausgabe die Totale mit farbenprächtigen Wimmelbildern, so delirant wie der Opiumrausch des von gleich zwei Frauen begehrten Kriegers.

Allerdings: Von Erotik und Körperlust ist wenig zu spüren bei der Bayadere von Starballerina Svetlana Zakharova, die mit bretthartem Sixpack ihre Verführertänze auf Spitzenschuhen absolviert - so furchtsam konzentriert als wäre die ganze Bühne eine Schlangengrube. Das ist dann aber ganz anders, fischt man DVD Nummer 2 aus der Box: „Marco Spada“.

"Die Rolle des Macro Spada ist toll, denn bei ihr handelt es sich um eine Doppelrolle: Spada ist ein Räuber, der sich als Aristokrat ausgibt."

So Choreograf Pierre Lacotte im Bonusmaterial. Der Franzose hat das 1858 uraufgeführte, dann rasch vergessene Ballett neu choreografiert.

"Als ich die Partitur hörte, mochte ich sofort den Rhythmus, die Melodie, auch die Handlung. Ich habe das Ballett für die Oper in Rom vorbereitet, und als wir nach New York wegen eines anderen Balletts reisten, begegnete ich Nurejew."

Rudolf Nurejew wird der erste Marco Spada

Der Starballerino Rudolf Nurejew weiß sofort: Die Rolle des Marco Spada, der wie Dr. Jekyll und Mr. Hide mal als fieser Räuber, mal als nobler Graf auftritt - die will er haben. Choreograf Pierre Lacotte zögert.

"Ich sagte zu Nurejew: An einem Tag bist du in Australien, dann in New York - ich brauche aber einen Tänzer, der zwei Monate Zeit hat. Er bot an, einen Vertrag zu unterzeichnen. Und weil wir uns in einem Restaurant mit einer Papiertischdecke befanden, schrieb er einfach darauf: Ich, Nurejew, sichere zu, in Rom zu bleiben, um an Marco Spada zu arbeiten."

So wird Rudolf Nurejew der erste Marco Spada und verpasst der Räuberpistole ihre spöttische Verruchtheit. 2014 nimmt das Bolshoi Ballett das Stück in sein Repertoire auf, wieder in absoluter Spitzen-Besetzung: Tänzer David Hallberg ist Marco Spada - ein Geniestreich in mehrfacher Hinsicht: Denn Hallberg ist ein würdiger Nurejew-Nachfahr, so mutig wie das Idol, nur eine Nuance eleganter. Und: Hallberg tanzt am Bolshoi. Er ist der erste Amerikaner in einer Solistenrolle beim russischen Traditionslabel.

"Ich fand es interessant, dass das Bolshoi die Choreografie von Pierre Lacotte einstudiert. Lacottes Stil ist sehr schnell, sehr sauber, sehr kompliziert. Bei ihm darf sich die Technik nicht in Interpretationen verlieren, sondern die Interpretation ist sehr klar. Und es war sehr spannend zu sehen, wie die Balance gelingt zwischen den russischen Tänzern und dem französischen Choreografen."

In der Besetzung auf der DVD gelingt sie bestens. Dramaturgie und Handlung verschwinden zwar so schnell wie das Diebesgut von Marco Spada. Aber als Virtuosen-Revue bringt diese Ballettkomödie Tänzer wie Zuschauer um den Verstand. Ein vertracktes Solo folgt dem nächsten. Ein Irrsinn, wo Lacotte noch überall Battements und winzige Schnörkel einfügt und die Danse d'ecole hochfrisiert.

Auf deutschen Ballettbühnen wird man kaum mal eine Chance haben, die Pracht und Masse dieser Bolshoi-Inszenierungen zu sehen. Zudem ist diese vierteilige DVD-Box auch das Porträt einer Ära. Der große Tanz-Zampano Yuri Grigorovich, der die Kompanie 30 Jahre lang mit eiserner Hand regiert hat, studierte einst La Bayadere und den Schwanensee mit dem Bolshoi ein. Außerdem kreierte er das Schostakovich-Ballett „Das goldene Zeitalter“ - das trotz diverser Überarbeitungen noch immer wie ein Propagandastück feinster kommunistischer Schule aussieht. Es zeigt eine sowjetische Fußballmannschaft, deren Tugendhaftigkeit bei einer Reise in den Westen schwer bedroht wird von garstigen Ganoven und frivolen Diven. Dass man so was noch mal zu sehen kriegt! Keine andere Ballettkompanie hat dieses Stück im Repertoire. Man müsste nach Moskau reisen - oder eben sich dem „Bolshoi“ in digitaler Form widmen. Seinen Mythos wird man nicht enträtseln. Aber vielleicht eine Ahnung bekommen von seiner zeitlosen Schönheit, grausamen Disziplin und legendären Wirkmacht.



DVD-Tipp vom 10.01.2018 aus der Sendung SWR2 Treffpunkt Klassik