Midori Seiler und das Ensemble Concerto Köln

SWR Berlin Classics - Vivaldi - La Venezia di Anna Maria Interpret: Midori Seiler l Concerto Köln Label: Berlin Classics

Vivaldis Meister-Schülerin

Noch heute kann man hinter der Kirche Santa Maria della Pietà an der Riva degli Schiavoni jene Klappe in einer Mauernische betrachten, wo junge Venezianerinnen in prekären Situationen unerwünschte Babys anonym abgegeben konnten. Das Ospedale della Pietà nahm sich ihrer an, ließ sie auf einen Vornamen taufen, brannte ihnen den Buchstaben P für Pietà ein und bildete sie von klein an zu Musikerinnen aus. Vier große Ospedali gab es zur Zeit Vivaldis in Venedig: Das waren von Frauen verwaltete Waisenhäuser, in denen die Mädchen eine gründliche Schul- und Musikausbildung erhielten. Vivaldis Meister-Schülerin, die Konzertmeisterin des Mädchenorchesters am Ospedale della Pietà, Anna Maria, die bald den Beinamen Anna Maria dal Violin bekam und als beste Virtuosin ihrer Zeit weit über Venedig hinaus Berühmtheit erlangte - sie war diesen Weg gegangen. Über 25 Concerti hat Vivaldi für sie geschrieben und ihr ein Instrument vom bedeutendsten Geigenbauer der Lagunenstadt verschafft. Wer damals – unterwegs auf seiner Cavaliers-Tour - ins Musik-Zentrum Venedig reiste, der versäumte es auf gar keinen Fall, seine Schritte in die Chiesa del Ospedale zu lenken, um Anna Maria dal Violin und ihr Ensemble dort zu hören. Den neugierigen Blicken der Besucher freilich verborgen hinter einem dünnen, über ein Eisengitter gespannten Tuch.

Einblick in den musikalischen Alltag der Geigerin

Das handgeschriebene und in rotes Leder eingebundene Noten- und Spielbuch der Anna Maria stellt ein wahres Schatzkästchen dar und gibt mit seinen knapp einhundertsechzig Notenblättern einen Einblick in den musikalischen Alltag der Geigerin, die – fast zwanzig Jahre jünger als Vivaldi – ihr ganzes Leben im Ospedale della Pietà verbracht hat. Neben dem Notentext finden sich in ihrem Büchlein auch Ornamente und Verzierungen, wobei besonders die von ihr notierten Auszierungen der langsamen Sätze in aller Deutlichkeit den persönlichen musikalischen Charakter der Anna Maria offenbaren. Midori Seiler hat sich – gerade bei den langsamen Sätzen – an der oft eigenwilligen Verzierungspraxis der Anna Maria orientiert.

Inspirationsquelle für spieltechnische Höhenflüge

Mit der Doppel-CD „La Venezia di Anna Maria“ gelingt es Midori Seiler und Concerto Köln auf eindrucksvolle Weise, die Umrisse einer Frau hinter Vivaldis Musik hörbar zu machen, für die der große Maestro di Concerto des Ospedale nicht einfach nur Konzert um Konzert komponiert hat. Midori Seiler zeigt uns, dass Vieles dafür spricht, dass es vielmehr umgekehrt die stupenden Violin-Künste der Anna Maria dal Violin gewesen sind, die Antonio Vivaldi zu seinen musikalischen und spieltechnischen Höhenflügen inspirierten.



